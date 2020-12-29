Бизнес Новости

Расценки на услуги мобильной связи в Великобритании могут измениться

Автор RUSRADIO LT 24
Расценки на услуги мобильной связи в Великобритании могут измениться

В новом году жителей нашей страны, которые пользуются мобильной связью в Соединенном Королевстве, могут ждать изменения.

Одни компании, работающие в Литве, не планируют менять тарифы на свои услуги, другие говорят, что цены неизбежно придется корректировать.

По словам представителя компании Telia Lietuva, с выходом Великобритании из Евросоюза перестают действовать и некоторые договоренности, действующие в странах Содружества, и исключительные условия для клиентов Telia, “как дома”, при путешествии в другие страны ЕС. Поэтому звонки в Литву и по UK теперь будут стоить  1,03 евро/мин, входящие звонки – 0,54 евро/мин, SMS – 0,23 евро, мобильный интернет – 0,25 евро/MB

Представитель компании Tele2 сказал агентству ELTA, что стоимость услуг для их клиентов не изменится. Это связано с тем, что расценки на услуги зависят от обеих стран. На сегодняшний день Tele2 не получала никакой информации от своих партнеров в Великобритании, и это означает, что звонки в Великобританию или по роумингу из этой страны для жителей Литвы будут стоить столько же, сколько стоили раньше. Если будут какие-то изменения, компания предупредит об этом своих клиентов. 

Представитель компании Bitė отметил, что на данный момент вопрос о стоимости услуг обсуждается с партнерами Bitė в Великобритании. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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