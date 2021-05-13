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Раскрыта опасность старых смартфонов

Автор Эвелина Никанорова 11
смартфон

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества рассказал, чем могут быть опасны старые смартфоны.

Специалист говорил на эту тему с «Российской газетой». Проблема в том, что старые телефоны перестают получать обновления операционной системы и становятся уязвимы для хакеров. Специалист рассказал, что со временем и разработчики, и злоумышленники находят в системе всё больше «дыр» безопасности. Разработчики закрывают их патчами. Но если обновления не приходят, «дыры» остаются в системе.

Эксперт отметил, чем дольше человек пользуется старым смартфоном, тем уязвимее он становится для мошенников. Кроме того, страдает быстродействие устройства. Ведь для выполнения обыденных задач начинает требоваться больше ресурсов.

Специалист посоветовал обновлять операционную систему только официальными методами.

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