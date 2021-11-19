Распродажи, налог на недвижимость и лунное затмение

Сегодня ночью можно наблюдать за самым продолжительным за последние 600 лет лунным затмением. Правда, к сожалению, – не в наших краях. Мы сможем увидеть редкое зрелище, видимо, только в интернет-репортажах. Луна при этом окрасится в темно-красный цвет. По данным NASA, лунное затмение продлится 3 часа 28 минут и 23 секунды. Этот рекорд, говорят ученые, не будет побит до 2669 года.