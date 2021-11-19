Распродажи, налог на недвижимость и лунное затмение

Стартовали распродажи, приуроченные к «Чёрной пятнице». Жители Литвы уже могут узнать, надо ли им платить налог на недвижимость. Сегодняшней ночью состоится продолжительное лунное затмение. Об этих и других новостях читайте ниже.
Сегодня стартовали распродажи, приуроченные к «Чёрной пятнице». Многие торговые площадки – как в интернет-магазинах, так и в обычных – предлагают большие скидки.
Власти осуждают торговые центры за призыв покупателей на распродажи в разгар пандемии. Специалисты призывают торговые центры позаботиться во время распродаж о безопасности покупателей.
В торговых центрах предлагается запретить бесплатно раздавать легкие пластиковые мешочки.
С Нового года зарплаты можно будет переводить только на банковский счет. Декабрь – последний месяц, когда работодатель еще может выплатить заработную плату или командировочные наличными. С 1 января наступающего года все выплаты, связанные с трудовыми отношениями, могут совершаться только на счет в банке, указанный работником.
Для поступления в ВУЗы страны с 2024 года необходимо будет сдавать три госэкзамена.
Упраздняется возможность сделать быстрый тест на антиген в мобильных пунктах, поскольку с декабря государство перестает компенсировать периодическое тестирование работников ряда профессий. Сдавать тесты придется в государственных или частных медучреждениях.
Жители Литвы уже могут узнать, придется ли им платить налог на недвижимость. Государственная налоговая инспекция информирует, что люди, владеющие недвижимостью на сумму выше 150 тыс. евро, должны подать декларацию и заплатить налог до 15 декабря 2021 года. Данные можно проверить на сайте Центра регистров.
Сегодня в Вильнюсе демонтировали памятник писателю Пятрасу Цвирке. Некоторое время памятник будет храниться на территории предприятия Grinda, а позже вместе со скульптурами с Зеленого моста будет передан Литовскому национальному музею.
Сегодня вечером каунасский Žalgiris дома сразится со стамбульским Fenerbahce.
В кинотеатрах Литвы начинается фестиваль японского кино. На экранах покажут классические фильмы Японии. Фестиваль продлится неделю. Сеансы бесплатные.
Сегодня ночью можно наблюдать за самым продолжительным за последние 600 лет лунным затмением. Правда, к сожалению, – не в наших краях. Мы сможем увидеть редкое зрелище, видимо, только в интернет-репортажах. Луна при этом окрасится в темно-красный цвет. По данным NASA, лунное затмение продлится 3 часа 28 минут и 23 секунды. Этот рекорд, говорят ученые, не будет побит до 2669 года.