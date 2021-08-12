Распространение коронавируса снова набирает обороты

Ещё совсем недавно Литва была в «зелёной» зоне, позже перешла в «жёлтую». Теперь наша страна снова находится в «красной» зоне заболеваемости. Количество случаев заболеваний, к сожалению, неукоснительно растёт. Неизвестно, как эволюционировал бы вирус и какие последствия были бы, если бы его отпустили и не контролировали. Между тем многие продолжают испытывать боязнь прививок. Как правило, она заканчивается, когда кто-то в семье заболевает или, что ещё страшнее, – умирает от коронавируса и его последствий. Никто заранее не может предположить, насколько тяжело его организм перенесёт коронавирус. И тем страннее выглядят люди, желающие рисковать. Ведь именно для этих целей и была создана вакцина – «научить» иммунную систему распознавать угрозу и отражать её. Сейчас прививаться могут все жители Литвы 12 лет и старше. Регистрация – на странице koronastop.lt или по короткому номеру 1808. Можно выбрать время и место вакцинации, а также любой препарат.

Вакцина Pfizer-BioNTech перестаёт действовать на иммунитет через полгода

Израильские специалисты рассказали, что вакцина от коронавируса компании Pfizer-BioNTech перестаёт действовать на иммунитет пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями через полгода. По их словам, хотя компания Pfizer-BioNTech изначально говорила, что прививка будет обеспечивать защиту от коронавируса в течение 6-7 месяцев, специалисты надеялись, что это будет длиться дольше. Тем не менее, прогнозы оказались довольно точными, особенно в отношении групп риска. Между тем ранее специалисты компании Pfizer-BioNTech выявили, что повторная вакцинация усиливает защиту от «дельта»-штамма. После повторной вакцинации у людей в возрасте от 18 до 55 лет количество антител увеличивается более чем в пять раз, а у людей в возрасте от 65 до 85 лет – в 11 раз.