Covid-19 Вакцинация

Распространение коронавируса снова набирает обороты

Автор Евгений Русаков 2
Распространение коронавируса снова набирает обороты

Распространение коронавируса снова набирает обороты

Ещё совсем недавно Литва была в «зелёной» зоне, позже перешла в «жёлтую». Теперь наша страна снова находится в «красной» зоне заболеваемости. Количество случаев заболеваний, к сожалению, неукоснительно растёт. Неизвестно, как эволюционировал бы вирус и какие последствия были бы, если бы его отпустили и не контролировали. Между тем многие продолжают испытывать боязнь прививок. Как правило, она заканчивается, когда кто-то в семье заболевает или, что ещё страшнее, – умирает от коронавируса и его последствий. Никто заранее не может предположить, насколько тяжело его организм перенесёт коронавирус. И тем страннее выглядят люди, желающие рисковать. Ведь именно для этих целей и была создана вакцина – «научить» иммунную систему распознавать угрозу и отражать её. Сейчас прививаться могут все жители Литвы 12 лет и старше. Регистрация – на странице koronastop.lt или по короткому номеру 1808. Можно выбрать время и место вакцинации, а также любой препарат.

Вакцина Pfizer-BioNTech перестаёт действовать на иммунитет через полгода

Израильские специалисты рассказали, что вакцина от коронавируса компании Pfizer-BioNTech перестаёт действовать на иммунитет пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями через полгода. По их словам, хотя компания Pfizer-BioNTech изначально говорила, что прививка будет обеспечивать защиту от коронавируса в течение 6-7 месяцев, специалисты надеялись, что это будет длиться дольше. Тем не менее, прогнозы оказались довольно точными, особенно в отношении групп риска. Между тем ранее специалисты компании Pfizer-BioNTech выявили, что повторная вакцинация усиливает защиту от «дельта»-штамма. После повторной вакцинации у людей в возрасте от 18 до 55 лет количество антител увеличивается более чем в пять раз, а у людей в возрасте от 65 до 85 лет – в 11 раз.

Метки:

Актуальные новости

Повторно вакцинироваться Vaxzevria можно будет и не через 3 месяца

Повторно вакцинироваться Vaxzevria можно будет и не через 3 месяца

Автор Евгений Русаков
В Польше говорят о третьей волне заболевания коронавирусом

В Польше говорят о третьей волне заболевания коронавирусом

Автор RUSRADIO LT
За нарушение правил изоляции грозят штрафы

За нарушение правил изоляции грозят штрафы

Автор RUSRADIO LT
Cпециалисты призывают прививать людей от COVID-19 и по выходным

Cпециалисты призывают прививать людей от COVID-19 и по выходным

Автор RUSRADIO LT
В Дании введут электронные сертификаты о прививке от COVID-19

В Дании введут электронные сертификаты о прививке от COVID-19

Автор RUSRADIO LT
В Клайпеде возобновляет работу старая паромная переправа

В Клайпеде возобновляет работу старая паромная переправа

Автор RUSRADIO LT
Передвижение по стране ограничивается до конца января

Передвижение по стране ограничивается до конца января

Автор RUSRADIO LT
Иммунитет от коронавируса есть почти у миллиона жителей Литвы

Иммунитет от коронавируса есть почти у миллиона жителей Литвы

Автор Евгений Русаков
Pexels Evg Culture 3869390 580x426

Защитные маски – не защищают?

Автор RUSRADIO LT