Расширяется география полётов из Вильнюсского аэропорта. Уже этой зимой путешественники смогут из Вильнюса полететь в Ереван и Рейкьявик, а также гораздо чаще летать в Лондон, Дортмунд и Осло.

Об этом сообщил президент компании Wizz Air Роберт Кэри. В столицы Армении и Исландии самолёты авиакомпании будут летать дважды в неделю. Количество рейсов из Вильнюса в Лондон увеличивается до 10 в неделю. В Дортмунд самолёты будут летать три раза в неделю, а в Осло – четыре.

Между тем стоит отметить, что пандемия коронавируса всё же оставляет последнее слово за собой и может внести изменения в эти планы.

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