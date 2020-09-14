Рассматривается возможность оплачивать вынужденные бюллетени

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Выплаты по болезни родителям за детей, находящихся на изоляции, предлагается производить и без введения в учебном заведении специального режима. Сейчас если школа, опасаясь распространения коронавируса, самостоятельно, без указа специалистов, решает применять удаленное обучение, родителям не полагается выплата по болезни за присмотр за детьми дома, предупреждает Соцмин. На данный момент в 21 учебном заведении установлено 25 случаев коронавируса. По этой причине на изоляции находится более 300 человек.