Паутина

Ратаковски стала спонсором 2 баскетбольных команд в Ирландии

Автор Эвелина Никанорова 3
Ратаковски стала спонсором 2 баскетбольных команд в Ирландии

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски согласилась стать спонсором двух подростковых баскетбольных команд Ирландии. Ее бренд купальников предоставит игрокам форму. Об этом сообщает Би-би-си.

Ратаковски поддержит юношеские команды до 15 и до 16 лет баскетбольного клуба «Бантри». Клуб находится в ирландском городе Корк. Команда долго не могла найти спонсоров из-за закрытия многих частных предприятий в Ирландии, вызванного пандемией коронавируса.

По словам Пэта Каррана, тренера «Бантри», у модели есть дом в Корке. Кроме того, ее отец Джон играл в этой баскетбольной команде около 20 лет назад.

«Я разговаривал с Джоном и просто спросил у него, хочет ли Эмили проспонсировать одну из команд. Он написал Эмили, и уже через пять минут она согласилась», — сказал Карран.

В твиттере клуб поблагодарил Ратаковски за поддержку и рассказал, что форму команде предоставит бренд женских купальников Inamorata, принадлежащий модели. Кроме того, финансовая поддержка Ратаковски поможет клубу покрыть расходы на обучение команд на ближайшие два года.

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