Музыкальная новинка

Rauf&Faik оказались самыми популярными за рубежом российскими музыкантами

Автор Эвелина Никанорова
Rauf&amp;Faik оказались самыми популярными за рубежом российскими музыкантами
1250x500

Абсолютным лидером в списке самых прослушиваемых за рубежом российских исполнителей оказался композитор Петр Ильич Чайковский.

В десятку соответствующего рейтинга за 2021 год на Spotify вошел и другой российский академический композитор Сергей Рахманинов, однако он занял восьмое место. В первой тройке также оказались Rauf & Faik и Моргенштерн. Среди других лидеров рейтинга – Tony Igy (Антон Игумнов), поп-исполнитель Jony, группа «Тату», дуэт IC3PEAK и исполнитель Kostromin (Глеб Костромин).

«- Композиторы-классики, поп и рэп-исполнители — все они находят место в плейлистах слушателей, — рассказал РИА “Новости” глава Spotify в России и СНГ Илья Алексеев. — Несомненно, рэп остается одним из любимых жанров — это подтвердили и российские рейтинги, и данные по прослушиваниям наших локальных редакционных плейлистов за пределами страны»

Источник: InterMedia

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Возращение роковой «ВИА Гры» в новом клипе группы

Возращение роковой «ВИА Гры» в новом клипе группы

Автор Эвелина Никанорова
Анет Сай показала саундтрек к «Пацанкам» в новом альбоме

Анет Сай показала саундтрек к «Пацанкам» в новом альбоме

Автор Эвелина Никанорова
Филипп Киркоров стал артистом Warner Music Russia

Филипп Киркоров стал артистом Warner Music Russia

Автор Эвелина Никанорова
Эльвира Т представила клип на «Невыносимо», поднимающий проблему домашнего насилия

Эльвира Т представила клип на «Невыносимо», поднимающий проблему домашнего насилия

Автор Эвелина Никанорова
Noize MC преодолел «Сопротивление воздуха» под потолком

Noize MC преодолел «Сопротивление воздуха» под потолком

Автор Эвелина Никанорова
Новогодний плейлист из старых новогодних фильмов

Новогодний плейлист из старых новогодних фильмов

Автор Эвелина Никанорова
Музыкальные новинки недели (с 6 декабря)

Музыкальные новинки недели (с 6 декабря)

Автор Эвелина Никанорова
Cream Soda пригласили страждущих танцев в шейпинг-клуб

Cream Soda пригласили страждущих танцев в шейпинг-клуб

Автор Эвелина Никанорова
Дмитрий Маликов собрал мысли об одиночестве в «Мир пополам»

Дмитрий Маликов собрал мысли об одиночестве в «Мир пополам»

Автор Эвелина Никанорова