Rauf&Faik оказались самыми популярными за рубежом российскими музыкантами

Абсолютным лидером в списке самых прослушиваемых за рубежом российских исполнителей оказался композитор Петр Ильич Чайковский.

В десятку соответствующего рейтинга за 2021 год на Spotify вошел и другой российский академический композитор Сергей Рахманинов, однако он занял восьмое место. В первой тройке также оказались Rauf & Faik и Моргенштерн. Среди других лидеров рейтинга – Tony Igy (Антон Игумнов), поп-исполнитель Jony, группа «Тату», дуэт IC3PEAK и исполнитель Kostromin (Глеб Костромин).

«- Композиторы-классики, поп и рэп-исполнители — все они находят место в плейлистах слушателей, — рассказал РИА “Новости” глава Spotify в России и СНГ Илья Алексеев. — Несомненно, рэп остается одним из любимых жанров — это подтвердили и российские рейтинги, и данные по прослушиваниям наших локальных редакционных плейлистов за пределами страны»

Источник: InterMedia