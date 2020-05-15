Listen to «Разъяснения Министерства соцзащиты и труда о выплатах родителям» on Spreaker.

С 18 мая открываются детские сады, а с 25 планируется открытие школ для учеников младших классов. При этом существует ряд ограничений для посещения детских садов. По этой причине многих родителей волнует, как будут обстоять дела с выплатами по уходу за ребенком. Об этом пишет портал LRT. Представитель Министерства социальной защиты и труда Эгле Самошкайте дает разъяснения. По ее словам, что касается детских садов, — тут проблем нет, бюллетень можно продлить, а работодатель не имеет права настаивать на выходе на работу. Однако при этом доход родителя будет меньше — “Содра” оплачивает около 66% зарплаты.

Совсем другая ситуация складывается с начальным образованием, которое, в отличие от детсадовского, — обязательно. Это означает, что если школа принимает решение открыть двери для всех детей, то листок о нетрудоспособности родителям полагаться не будет.