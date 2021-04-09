Разработчики World of Tanks выбрали Литву

Белорусское IT-предприятияе World of Tanks, чьи сотрудники решили эмигрировать из Беларуси после подавления недавних протестов, выбрали Литву.

Такое решение компания приняла после тщательного анализа условий жизни в стране.

World of Tanks («Мир танков») — массовая многопользовательская онлайн-игра, полностью посвященная бронированным машинам середины XX века.

В ней игроки получают возможность плечом к плечу сражаться с поклонниками стальных гигантов из всех уголков планеты.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.