Разрешено сдавать экзамены по вождению

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По причине карантина ранее не было возможности сдать экзамен по вождению в госпредприятии Regitrа, а для многих жителей страны это было напрямую связано с лишением рабочего места.

Правительство уполномочило МВД вместе с Regitra найти решение этого вопроса, и вчера вечером такое временное решение было найдено.

С 17 апреля экзамен по вождению будет проводиться на категорию “А”, а с 20 апреля — на категорию “С”.

В ходе этого процесса и экзаменуемый, и инспектор, принимающий экзамен, должны быть в масках и одноразовых перчатках, а транспортное средство должно быть продезинфицировано.