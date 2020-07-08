Разрешено увеличить число посетителей мероприятий

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Правительство разрешило с середины июля в закрытых помещениях на массовых мероприятиях принимать до 400 человек, на открытых пространствах – до тысячи.

Решение принято на основании предложения министерства культуры. Его глава Миндаугас Кветкаускас говорит, что главное – соблюдать все меры безопасности, выдерживать между людьми дистанцию в два метра, а если это невозможно – носить маски.

К следующему заседанию правительства должны быть подготовлены соответствующие правовые акты.