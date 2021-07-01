Паутина

Ребенок поиграл в телефон и вынудил отца продать машину

Автор Эвелина Никанорова 11
Ребенок поиграл в телефон и вынудил отца продать машину

Врач из валлийского города Колвин Бэй (Великобритания) Мухаммад Мутаза был вынужден продать машину, чтобы оплатить покупки в мобильном приложении, которые его семилетний ребенок совершил за один час игры на iPhone. Об этом сообщает издание The Sun.

Семилетний Ашаз час играл в бесплатное мобильное приложение под названием «Dragons: Rise of Berk». Однако позже выяснилось, что в игре можно совершить неограниченное количество покупок бонусных опций стоимостью до 109 фунтов стерлингов.

Мутаза заподозрил неладное, когда обнаружил на электронной почте 29 квитанций от iTunes на покупки стоимостью от двух до ста фунтов стерлингов. Общая сумма составила 1289,7 фунта стерлингов.

«Сначала я решил, что меня обманули. Я никогда не думал, что можно потратить столько денег на детскую игру», — рассказал он.

Мутаза подал жалобу в компанию Apple, и ему вернули 207 фунтов стерлингов. Он обвинил службу поддержки в том, что его сына обманули, а его обокрали. Apple не прокомментировала заявление мужчины, но представители компании сообщили, что относятся к подобным инцидентам «очень серьезно», и призвали родителей принять меры предосторожности.

Чтобы оплатить все чеки, отцу семейства пришлось продать машину Toyota Aygo.

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