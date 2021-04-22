Ребенок убедил маму отреставрировать картину. И не зря

Британская семья решила отреставрировать картину на телешоу «Би-би-си». Выяснилось, что это уникальная работа, написанная в эпоху правления Карла II в XVII веке.

Об этом сообщает Telegraph.

Элизабет Велла унаследовала портрет Карла II по наследству от деда и бабушки. У них картина долгое время висела на кухне, поэтому сильно загрязнилась от еды, и Элизабет не захотела вешать ее на стену. Ее увлекающийся историей сын, семилетний Дилан, буквально влюбился в полотно и убедил маму его отреставрировать.

Ведущая шоу «Мастерская» (The Repair Shop) Лючия Скалиси очистила картину и пришла к выводу, что этот портрет был написан примерно в 1660 году, во времена правления Карла II. По мнению специалиста, работа выполнена на основе гравюры сэра Роберта Пика. В XVII веке художники часто копировали гравюры.

Скалиси поблагодарила Дилана за его энтузиазм и отношение к истории. Кроме того, она призвала семью теперь все же вернуть картину на стену.

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