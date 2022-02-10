Ребенок употребляет психоактивные вещества. Что делать?

Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего разговора – непростая. Что делать, если ребенок употребляет психоактивные вещества? По каким причинам дети начинают употреблять алкоголь или наркотики, по какому поведению можно это распознать, и, главное, – что делать после этого?

Наша сегодняшняя собеседница — детский и подростковый психиатр врач Раса Паканавичуте. И вот что она говорит.

– Наибольший риск использовать психоактивные вещества есть у детей, у которых есть и другие отклонения психики и поведения. Часто это случается у детей с расстройством активности и внимания, депрессией, социальными фобиями. А в окружении семьи часто бывает, что в семье уже есть родители или другие близкие люди с зависимостями. В принципе, предпосылками можно назвать ситуации, когда у родителей позитивное отношение к употреблению (например, когда праздники не проходят без алкоголя), могут встречаться также развод родителей, конфликты в семье, насилие.

Социальное окружение. В школе ребенку трудно учиться, его отвергают одноклассники, отвергают учителя. Он не может выстроить хорошие отношения со сверстниками. Часто пропускает уроки, его выгоняют из школы, у него нет мотивации учиться.

Могут ли родители преградить ребенку путь к ошибке? По моему мнению, полностью преградить дорогу бывает сложно. Для этого должны быть какие-то идеальные условия. Ну а что родители должны делать? Они сами должны узнавать об использовании психоактивных препаратов подростками. Должны получить информацию о тенденциях, признать, что любой ребенок может начать использовать наркотические вещества, может начать принимать алкоголь. Дело в том, что, например, я на своей практике сталкиваюсь с родителями, которые даже не верили, что так может случиться. Или вообще не имели никакого понятия о том, что в окружении ребенка есть дети и подростки, которые используют психоактивные вещества.

Как узнать о проблеме?

Чаще всего можно заметить, что ребенок перестает спать по ночам. Утром начинает просыпать уроки. У него снижается забота о своем внешнем виде. Могут ухудшиться отношения с семьей и со старыми друзьями. Он теряет заинтересованность в своей предыдущей деятельности, для него становятся безразличны музыкальная школа, спортивные кружки, художественная школа и т.д. Затем, конечно же, появляется агрессивное поведение без внятной причины. Появляются новые друзья, о которых ребенок не хочет рассказывать и которых не знают родители. Эти друзья могут быть гораздо старше ребенка. Ухудшается успеваемость в школе. Могут появиться разные вещи, новые, которых раньше у него не было. Родители могут и не знать, откуда они появились. А могут, наоборот, начать исчезать вещи из дома – например, когда нужно что-то продать, чтобы купить психоактивные вещества. Ну и, конечно же, у ребенка могут обнаружиться сомнительные вещества. Это могут быть разные порошки, вещества растительного происхождения, которые, может быть, родители даже никогда и не видели. Они могут обнаружить кусочки фольги или маленькие пластиковые пакетики.

Как следует вести себя родителям?

Во-первых, родители не должны скрывать, что они это знают, или что они это понимают, или что подозревают. Только не надо говорить обвиняющим тоном, нельзя кричать или наказывать. Надо начать разговор с того, что они заметили изменившееся поведение, может быть, нашли какие-то вещества в доме, и из-за этого очень беспокоятся. Надо попробовать поговорить, расспросить ребенка об этом. И предложить вместе обратиться за помощью. Сходить в свой центр психического здоровья, обратиться к психиатру для детей и подростков. В Литве есть также Центр болезненных зависимостей, у которого есть 5 филиалов. В Вильнюсском и Каунасском филиалах работают психиатры для детей и подростков, а также психологи, которые консультируют детей и подростков, конкретно сталкивающихся с проблемой употребления.

Причины, которые могут привести к беде

Очень многие родители, дети которых вступают в подростковый возраст, задаются вопросом: как уберечь ребенка от беды. Как, не став «занудным» и назидательным, рассказать ему о вреде алкоголя и наркотиков.

Самый опасный возраст, по словам специалистов, – с 14 лет до 21 года. Это период, когда у ребенка возникают неуверенность в себе, замкнутость, одиночество, скука и т.д. Он отрицает старые ценности, ищет свой путь в жизни, многое анализирует. В это же время он может начать чувствовать себя одиноким, и именно на этом этапе родители могут стать тем надежным спасательным кругом, который всегда рядом. Подросток должен чувствовать, что его любят безо всяких условностей, всегда, в любую минуту, просто за то, что он есть.

Есть и еще одна причина, по которой у детей возникают зависимости, – стадное чувство. Именно из желания быть «как все» он может сделать непоправимую ошибку. И здесь родители тоже могут быть полезны. Важно с ранних лет объяснять ребенку, что быть «как все» – не самый интересный путь в жизни. Что гораздо важнее найти себя. Определить свою уникальность, свое отличие от других – и именно свои отличительные черты развивать дальше. Ну и, наконец, любопытство и желание испытать удовольствие. Здесь тоже правильным будет говорить с ребенком о том, что за «неземные» удовольствия часто приходится платить высокую цену. Что важно правильно определить ту грань, за которой любопытство уже может перерасти в беду.