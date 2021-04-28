Новости Паутина

Ребенок заказал в интернете аквариумную рыбку и получил крокодила

Автор Эвелина Никанорова 15
Сиамский крокодил

Ребенок из городского округа Дэчжоу китайской провинции Шаньдун заказал в интернет-магазине аквариумную рыбку и получил посылку с редчайшим сиамским крокодилом. Об этом сообщает портал Global Times.

Когда отец открыл посылку, вместо рыбы он увидел живого полуметрового крокодила. Испугавшись агрессивной рептилии, мужчина запечатал ее обратно в коробку.После китаец сообщил о посылке с опасным животным в полицию. В итоге рептилию изъяли.

По словам эксперта из местного зоопарка, в посылке находился сиамский крокодил. Стоит отметить, найденной рептилии 3-4 месяца. А вот взрослые крокодилы могут вырастать до четырех метров в длину.

Сиамские крокодилы считаются видом, который находится на грани полного исчезновения. В соответствии с китайскими законами, этих рептилий можно покупать и выращивать строго при наличии специального разрешения.

В курьерской службе, которая доставила крокодила, отметили, что в компании запрещено осуществлять доставку животных. Если проверка подтвердит этот случай, отделение компании, которое получило посылку, накажут.

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Foto: LETA, Paula Čurkste

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