Ребёнок не ест в детском саду. Что делать? Советы воспитателя.

Очень многие родители сталкиваются с проблемой, когда их дети не едят в детсаду. Вашему вниманию комментарий и несколько советов на эту тему от воспитателя детского сада.

«Отказ от еды в детском саду часто становится настоящей проблемой для родителей. Исправить ситуацию вполне реально, но для этого нужно понять, почему она возникла, и уже после этого предпринимать какие-либо действия», – говорит специалист-воспитатель Елена Найдёнова из детского сада Saulutė.

«Почему ребёнок не ест в детском садике? Ну во-первых, идёт адаптационный период. В это время возникает сильный стресс из-за смены обстановки, новых людей, отсутствия рядом родителей. Он также может отказываться от еды из-за сильной тревоги. Либо непривычная еда – меню в детском саду чаще всего сильно отличается от домашней.

Дети дошкольного возраста – большие консерваторы, поэтому пробовать новые блюда, да ещё и в незнакомой обстановке им достаточно сложно. Ещё есть и избирательность в еде – часто малыш и дома ест только определённые продукты или долго перебирает готовое блюдо прежде чем его съесть. Некоторым детям стоит попробовать только одну ложечку, потом ребёнок начинает всё прекрасно есть. Либо он начинает пробовать еду только с хлебом.

Бывает ещё такое – некоторые детки, не умея самостоятельно есть, они комплексуют в этом отношении. Но тем не менее воспитатели помогают, кормят, и ребёнок начинает есть. Плохое самочувствие ребёнка тоже часто становится причиной, почему ребёнок интуитивно отказывается от еды, когда видимых признаков заболевания ещё нет».

Е. Найдёнова поделилась несколькими советами, которые, по её мнению, могут помочь в решении проблемы.

Установите дома такой же режим питания, как и в детском саду. Так голод будет возникать примерно в одно и то же время. Это особенно удобно, ведь в детском саду детей кормят по часам. Откажитесь от каких-то перекусов, оставьте овощи или фрукты. Не предлагайте плотный завтрак перед садиком и не приносите сладости, когда приходите в детский сад. Не ругайте ребёнка, если он не ест – он наверстает своё.

По словам специалиста, «посещая детский сад, дети находятся в коллективе и очень любят подражать друг другу. Неумеющие дети начинают сами есть, при этом не позволяют воспитателю даже покормить их. Когда же ребёнок полностью адаптируется в детском саду, малыш прекрасно ест и даже просит иногда добавки».