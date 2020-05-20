Рецептурные лекарства можно будет купить в интернете

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Планируется, что еще в этом году те, кто присоединится к системе e.sveikata, смогут купить как рецептурные лекарства, так и компенсируемые в интернете. По нынешним правилам в интернете можно приобретать только безрецептурные лекарства.

По утверждению министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги, одна из важнейших задач при создании этой модели — максимально обеспечить сохранность личных данных пациентов.

“Лекарства можно будет безопасно заказать и доставить домой или на работу. Не надо будет ехать в аптеку, стоять в длинных очередях. В современных условиях это не просто удобная услуга — это необходимость”, — сказал Аурелиюс Верига.

Решив купить рецептурные или компенсируемые лекарства в интернете, человек будет видеть всю информацию о назначенных ему лекарствах и сможет выбрать подходящую ему цену, а также способ доставки или пункты доставки, откуда он сможет забрать свои лекарства.

Заказ пациента будет передан выбранной аптеке. Пациент сможет наблюдать за тем, как готовится его заказ, и увидит все последующие статусы: заказ подтвержден, оплачен, доставлен и т.п.

По словам вице-министра здравоохранения Кристины Гаруолиене, к этим нововведениям долго и упорно готовились.

“Мы планируем, что к концу лета будут проведены проверки системы, и уже к ноябрю ее запустят”, — сказала вице-министр.

Сейчас в Евросоюзе продажа рецептурных лекарств через интернет разрешена в Эстонии, Финляндии, Германии, Швеции, Швейцарии, а также в Великобритании.