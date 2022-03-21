Регина Тодоренко подтвердила вторую беременность

Регина Тодоренко перестала скрывать свою беременность. Если раньше телеведущая предпочитала не афишировать свое положение, выбирая свободные наряды, то теперь, напротив, сфотографировалась с округлившимся животом.

Судя по фотографии, Регина Тодоренко станет мамой совсем скоро. По инсайдерской информации, второй ребенок Влада Топалова и Регины Тодоренко должен родиться ближе к лету. При этом чета пока не делится подробностями второй беременности.

Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями 5 декабря 2018 года. Тогда телеведущая родила музыканту сына.

Источник: InterMedia