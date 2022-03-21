Звёзды

Регина Тодоренко подтвердила вторую беременность

Автор Эвелина Никанорова

Регина Тодоренко подтвердила вторую беременность

Регина Тодоренко перестала скрывать свою беременность. Если раньше телеведущая предпочитала не афишировать свое положение, выбирая свободные наряды, то теперь, напротив, сфотографировалась с округлившимся животом.

Судя по фотографии, Регина Тодоренко станет мамой совсем скоро. По инсайдерской информации, второй ребенок Влада Топалова и Регины Тодоренко должен родиться ближе к лету. При этом чета пока не делится подробностями второй беременности.

Регина Тодоренко подтвердила вторую беременность

Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями 5 декабря 2018 года. Тогда телеведущая родила музыканту сына.

Источник: InterMedia

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