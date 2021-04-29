Регистрация на всеобщую вакцинацию должна начаться в мае

Регистрация на всеобщую вакцинацию от коронавируса должна начаться в середине мая.

По словам министра здравоохранения Литвы Арунаса Дулькиса, прививать жителей будут постепенно, переходя ко всё более молодым возрастным группам. Регистрироваться жители всех регионов смогут в единой системе, по номеру Горячей линии 1808. Её сотрудники уже готовятся к росту количества звонков, укрепляя техническую базу и увеличивая персонал. Зарегистрироваться также можно будет самостоятельно на странице Горячей линии.

Напомним, что в настоящий момент в стране проходит вакцинация жителей в возрасте 65+. Между тем некоторые самоуправления начали вакцинацию жителей в возрасте 55+.

Источник