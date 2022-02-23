«Регитра»: какие изменения ждут будущих водителей с 1 марта

С 1 марта начнут действовать изменения для тех, кто сдает практический экзамен по вождению. Об этом сообщила «Регитра».

На страницах госпредприятия «Регитра» говорится, что лица, которые не могут в зарегистрированное время прибыть на экзамен, обязаны будут сообщать об этом не позднее, чем за сутки до назначенного времени. Такой порядок приостанавливался с начала пандемии, но теперь возобновляется снова.

Будущие водители, которые вовремя сообщат о том, что не будут присутствовать на экзамене, смогут сразу регистрироваться в другое удобное для них время. В противном случае выбрать новое время экзамена можно будет не ранее чем через 30 дней. Либо придется оплатить полную стоимость экзамена, который не состоялся.

По данным «Регитры», многие люди почему-то не сообщают о том, что их планы на экзамен изменились. В связи с этим ежемесячно пропадает около 1000 мест, которые могли бы занять другие будущие водители.

Регистрироваться на экзамен или отменить регистрацию можно через интернет. Это можно сделать также по телефону 8 700 55 151.