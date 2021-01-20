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Regitra продлила срок действия прав для начинающих водителей

Автор RUSRADIO LT 23

Regitra продлила срок действия водительских прав для новичков на весь период карантина и дополнительно еще на 45 дней после окончания карантина.

Данное изменение актуально для тех, кто без двухлетнего стажа вождения нарушил Правила дорожного движения и должен пройти дополнительное обучение.

Напоминаем, что водители-новички, у которых истекает срок прохождения дополнительного обучения в период карантина, смогут пройти это обучение в течение 30 календарных дней с момента его завершения. После обучения новое водительское удостоверение можно заказать онлайн. Также онлайн можно поменять водительское удостоверение новичка на обычное. Новые водительские права доставляются в ближайшее почтовое отделение или курьером.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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