Regitra возобновила сдачу экзаменов на права и открыла онлайн регистрацию на экзамены по теории и практике. Также обещают, что уже на этой неделе в отделениях предприятия, возобновится и процесс выдачи водительских удостоверений для клиентов, которые не могут заказать документ по интернету.

С учетом ситуации Regitra вводила сдачу экзаменов постепенно. На прошлой неделе экзамены могли сдавать мотоциклисты и будущие водители грузовиков, с этой недели экзамены смогут сдавать и будущие водители легковых авто. Графики составлены до 11 мая.

Экзамены будут принимать с понедельника по пятницу. Всех клиентов Regitra просит быть сознательными, надевать защитные маски и выполнять требования безопасности. Перед подачей документов необходимо дезинфицировать руки, соблюдать безопасное расстояние. За услуги рекомендуется расплачиваться банковскими карточками.

Всех клиентов просят при малейшем недомогании отменить визит. Также у посетителей могут измерить температуру тела, могут попросить подписать документ — подтверждение, что они не чувствуют никаких признаков болезни. Людям из зоны риска рекомендуется перенести экзамены на сдачу прав на более поздние сроки.

С подробной информацией о действующем порядке можно ознакомиться на сайте Regitra.

Представители автошкол отмечают, что их деятельность на данный момент не возобновлена, поэтому инструкторы не смогут готовить будущих водителей к сдаче экзамена. Так что экзамены в Regitra придется сдавать, полагаясь только на уже полученные навыки.

Правда, премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что решение по автошколам, будет принято уже на этой неделе.

“Автошколы должны будут придерживаться таких же правил безопасности, как и Regitra”, — сказал премьер.

А правила следующие: дистанция, маски, перчатки и стараться избегать длительных контактов. Во время практического экзамена водители будут обязаны надеть новую выданную маску и одноразовые перчатки.

Мотоциклисты должны будут сдавать экзамены на права в своих шлемах, а также в своих защитных средствах. Это перчатки, защиты для локтей и плеч, наколенники, а также система hands free, которая помещается под шлемом. Без собственных защитных средств сдача экзаменов не будет разрешаться.