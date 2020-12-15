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Regitra временно не будет принимать экзамены по вождению

Автор RUSRADIO LT 23

С 16 декабря Regitra временно приостанавливает проведение экзаменов по вождению.

Лица, которые уже зарегистрировались на практические экзамены, вскоре будут лично проинформированы об отмене.

Все запланированные экзамены в настоящее время отменяются до 3 января включительно.

В дальнейшем Regitra планирует постепенно возвращаться к обычному графику, но, естественно, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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