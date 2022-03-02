Рейнольдс сражается с роботами в трейлере «Проект «Адам»

В сети появился новый трейлер фильма «Проект «Адам». В центре сюжета – путешественник во времени Адам Рид (Райан Рейнольдс), который из 2050 года отправляется почти на 30 лет назад, чтобы исправить ошибки прошлого для предотвращения катастрофы в будущем.

В 2022-м он встречает юную версию себя (Уокер Скобелл), и два Адама объединяют свои усилия. В ролике можно также увидеть жену Адама Лору (Зои Салдана), которая помогает мужу, его покойного отца (Марк Руффало) – известного ученого, а также роботов из будущего, с которыми приходится сражаться героям, и много других ярких визуальных эффектов с перемещениями во времени и пространстве.

В фильме режиссера Шона Леви также снялись Дженнифер Гарнер, Кэтрин Кинер, Люси Гест, Мелани Хьюберт и другие. Премьера состоится на Netflix 11 марта.

Источник: InterMedia