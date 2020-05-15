Listen to «Рекомендации для пассажиров водных видов транспорта» on Spreaker.

Министерство здравоохранения в связи со смягчением карантина обновило рекомендации для пассажиров водных видов транспорта — малых, прогулочных, спортивных и личных кораблей и лодок, а также других водных видов транспорта.

Требования, в основном, стандартные — это и количество людей на корабле, и дистанция между ними. А также запрет на перевозку людей с симптомами ОРВИ. Маски обязательны во время всего водного путешествия. Все спасательное оборудование во время плавания должно выдаваться строго индивидуально, а затем должно быть тщательно продезинфицировано.