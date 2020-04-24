Рекомендации для уличных кафе и ресторанов
Апрель 24, 2020 12:34
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Правительство смягчило условия карантина, и с понедельника уличные кафе уже смогут начать свою работу. При этом минздравом озвучены четкие рекомендации для заведений общепита.
- Посетители, стоящие в очереди, должны находиться на расстоянии не ближе одного метра друг от друга.
- Столики должны быть расположены таким образом, чтобы расстояние между сидящими клиентами было не менее двух метров.
- Посетители за столиками должны быть не ближе метра от пешеходных дорожек, окон жилых домов, подъездов и т.д.
- Приходить в кафе можно только в маске.
- За столиками может сидеть не более двух человек, либо члены одной семьи.
В свою очередь, представители ресторанного бизнеса отмечают, что всем условиям сможет соответствовать лишь малая часть заведений общепита.