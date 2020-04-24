Рекомендации для уличных кафе и ресторанов

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Правительство смягчило условия карантина, и с понедельника уличные кафе уже смогут начать свою работу. При этом минздравом озвучены четкие рекомендации для заведений общепита.

Посетители, стоящие в очереди, должны находиться на расстоянии не ближе одного метра друг от друга. Столики должны быть расположены таким образом, чтобы расстояние между сидящими клиентами было не менее двух метров. Посетители за столиками должны быть не ближе метра от пешеходных дорожек, окон жилых домов, подъездов и т.д. Приходить в кафе можно только в маске. За столиками может сидеть не более двух человек, либо члены одной семьи.

В свою очередь, представители ресторанного бизнеса отмечают, что всем условиям сможет соответствовать лишь малая часть заведений общепита.