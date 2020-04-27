Listen to «Рекомендации Государственного лесничества Литвы любителям природы» on Spreaker.

Поскольку с начала карантина все мы уже успели привыкнуть к тому, что гулять лучше не в городе, а на природе, с наступлением теплой погоды посетителей в лесах страны станет еще больше, чем обычно. Мы решили обратиться к специалистам Государственного лесничества, чтобы расспросить о том, какие рекомендации они дают в этот период всем любителям природы. У нас на связи Божена Голубовска. Здравствуйте!

— Да, добрый день. Мы, конечно, как сотрудники Государственного лесного предприятия очень рады всем посетителям леса и любителям природы. Но, к большому сожалению, не все посетители ведут себя ответственно, и очень часто это создает много проблем сотрудникам леса. И особенно жаль, что это наносит непоправимый ущерб природе. Я имею в виду такую небрежность, как в непредусмотренном для этого месте разведенный костер, или же оставленный без присмотра огонь, что является очень частой причиной лесных пожаров. Оставленные также “подарки” жителям природы. Я имею в виду, конечно же, мусор, который является в данное время очень большой проблемой ежедневной работы лесников. В этом году на территории Литвы с начала сезона противопожарного ещё не было ни одной недели, чтобы пожарная опасность была [ниже] третьей степени. А это означает, что она остается довольно высокой. Со вчерашнего дня — это даже четвертый уровень пожарной опасности. Значит, мы должны все быть очень бдительны и ответственны, находясь на природе. Кроме того, конечно, не могу не отметить и, в то же время, убедительно попросить всех водителей транспортных средств — особенно я обращаюсь к владельцам квадроциклов. Пожалуйста, будьте более ответственными и ездите исключительно по выделенным лесным дорогам, а не по ландшафтным охраняемым территориям и заповедникам. Это очень важно, ведь это — будущее нашей природы.