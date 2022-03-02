Рекомендации МИДа гражданам Литвы, находящимся в России и Беларуси

МИД Литвы рекомендует своим гражданам, находящимся на территории России, вернуться в Литву, а планирующим поездку – отменить ее. Такая рекомендация поступила в связи с тем, что сокращаются возможности воздушного сообщения с РФ.

Сейчас из России в Литву можно приехать на наземном транспорте. Министерство обращает внимание на то, что гражданам Литвы нельзя ездить из России в Беларусь. Кроме того, следует избегать граничащих с Украиной регионов. МИД напоминает, что по-прежнему действует рекомендация гражданам Литвы покинуть Беларусь и не ездить в эту страну.

Пассажирам рекомендуется также заранее позаботиться о действующих проездных документах.

Ситуация динамично меняется, поэтому просьба быть бдительными в общественных местах, избегать массовых мероприятий, а также следить за информацией, которую публикуют МИД Литвы, Посольство Литвы в России, в Москве, и Посольство Литвы в Беларуси, в Минске.

Посольство Литвы в Москве, Генеральное консульство в Санкт-Петербурге, Генеральное консульство в Калининграде и Консульство в Советске, а также Посольство Литвы в Минске продолжают выполнять все основные функции.

МИД также напоминает, что граждане Литвы могут обращаться за консульской помощью круглосуточно по телефону + 370 5 236 2444 или электронной почте pilieciai@urm.lt.

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