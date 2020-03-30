Listen to «КАРАНТИН — рекомендации Министерства просвещения Литвы по дистанционному обучению» on Spreaker.



Сегодня учащиеся нашей страны первый раз в жизни занимались не в стенах школ, а из дома, при помощи своих мобильных устройств.

Подготовка к первому дню дистанционного обучения шла две недели, с момента объявления карантина в нашей стране, и сегодня наконец стартовала. Понятно, что в ситуации, когда опыта дистанционного обучения не было не только у детей, но и у педагогов, никто не тешил себя иллюзиями, что процесс запустится без единой помарки. В отзывах, которые появляются в сети, рассказывают о том, что где-то возникали технические неполадки, где-то учителя не могли подключиться к системе, где-то — к электронному дневнику, и так далее. У многих учащихся — особенно это относится к детям из малообеспеченных или многодетных семей — пока еще нет компьютеров, и на оснащение таких семей тоже уйдёт какое-то время. При этом надо сказать, в большой части школ первый дистанционный день прошёл на редкость спокойно и гладко.

При этом для того чтобы избежать тех технических проблем, справиться с которыми можно в рабочем порядке, министерство образования подготовило рекомендации и практические советы для учителей и школьников. В них говорится, например, что часть учебного процесса можно организовать не с помощью прямых трансляций, а высылать материал ученикам по почте. Можно также заранее подготовить видеозапись урока, которую ученики смогут включить в удобное для них время. Во время урока рекомендуется использовать только голосовую трансляцию. Например, показывать презентацию, а с видео говорить только тогда, когда это необходимо для более удобного объяснения материала. Ученики с учителем тоже могут общаться только при помощи микрофона. А когда им не надо отвечать на вопросы преподавателя, он может попросить их выключить звук своих микрофонов. Если возможно — занятия можно распределить в течение дня. При подключении к электронным платформам, если есть такая возможность, лучше использовать фиксированную, а не мобильную связь, подключая компьютер непосредственно к сетевому кабелю, а не через wi-fi.

Если при использовании wi-fi не устраивает скорость связи, можно попробовать выбрать более подходящее место для роутера, установить его не в отдалённой части дома или квартиры, а как можно ближе к центру. Роутер также не надо устанавливать в шкафу, между стенами или колоннами. Перед началом занятия рекомендуется также закрыть все ненужные программы и окошки браузера. А если проблемы со связью не исчезают, можно проверить скорость интернета — например, на странице matuok.lt.

Итак, наладить какие-то технические вопросы — дело ближайших нескольких дней. Между тем, по словам министра образования Альгирдаса Монкявичуса, в течение ближайших двух недель будет решаться, каким образом и когда будет завершен этот учебный год. По словам министра, не исключено, что школам придется таким же — дистанционным — образом заниматься до самого окончания учебного года. Не исключено также, что и завершится он несколько раньше, однако сегодня говорить что-то определённое на эту тему пока рано.