Рекомендации Министерства здравоохранения по защите от коронавирусной инфекции

Министерство здравоохранения (SAM), принимая во внимание текущую эпидемиологическую ситуацию в Литве, подготовило обновленные рекомендации о том, какие действия следует предпринимать, чтобы успешно ограничить распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) в обществе. В руководстве содержатся советы о том, как использовать средства индивидуальной защиты, как заботиться о гигиене, каким образом выдерживать безопасную социальную дистанцию, как вести себя в случае контакта с человеком, зараженным коронавирусом, и правильно носить средства индивидуальной защиты.

Рекомендации по применению средств индивидуальной защиты и по заботе о личной гигиене:

— Надевайте средства индивидуальной защиты, закрывающие область рта и носа, особенно в местах, где невозможно выдерживать безопасное (более 2 метров) расстояние от других людей, а также в местах, где встречаются люди, с которыми вы обычно не общаетесь.

— Придерживайтесь этикета кашля и чихания (кашлять или чихать следует, прикрываясь одноразовой салфеткой, или во внутреннюю часть согнутого локтя).

— Как можно чаще мойте руки водой с мылом, намыливая руки не менее 20 секунд. Если нет возможности вымыть руки, используйте антисептики для рук (дезинфицирующие средства).

— Старайтесь не касаться лица, глаз, носа, рта немытыми руками.

Рекомендации по соблюдению социальной дистанции:

— Обсудите с работодателем возможность во время карантина работать удаленно.

— Тем, у кого есть признаки острой инфекции верхних дыхательных путей (например, лихорадка, насморк, кашель, затрудненное дыхание и т.д.), следует остаться дома и обратиться за консультацией по телефону горячей линии 1808 или дистанционно к семейному врачу.

— При посещении магазинов, аптек, рынков, а также других общественных открытых и закрытых мест, придерживайтесь безопасного (не менее 2 метров) расстояния от других людей.

— Людям, которые обязаны находиться на изоляции, следует строго соблюдать правила изоляции на протяжении всего ее периода.

Рекомендации по уходу за гигиеной окружающего пространства:

— Часто проветривайте комнаты, особенно те, в которых бывает большой круг людей (например, на рабочих местах, на лестничных клетках многоквартирных домов и т.д.).

— Ежедневно обрабатывайте поверхности, часто используемые в жилых помещениях или на рабочем месте (например, дверные ручки, лестничные перила, электрические выключатели, пульты дистанционного управления, ручки холодильников и многое другое). Очистку следует производить при помощи мыла или обычных средств для очистки поверхностей.

Рекомендации по соблюдению требований изоляции после тесного контакта с человеком, зараженным коронавирусной инфекцией:

— Изолируйтесь дома или в другом месте проживания на 14 дней со дня последнего контакта.

— Строго придерживайтесь правил изоляции в течение всего периода изоляции (условия изоляции указаны ЗДЕСЬ).

— Если в период изоляции возникает хотя бы один из признаков острой вирусной инфекции дыхательных путей (лихорадка, кашель, затрудненное дыхание и т.д.), немедленно позвоните на Горячую линию коронавируса по номеру 1808, сообщите об обстоятельствах заболевания (контакт с инфицированным человеком) и следуйте рекомендациям медработников.

— Если в течение 14 дней с последнего дня контакта с инфицированным человеком не появляется никаких симптомов заболевания, человек больше не считается подверженным риску заболевания и может вернуться к нормальному образу жизни.

Рекомендации по правильному использованию масок для лица:

— Маску следует надевать так, чтобы полностью закрыть рот и нос.

— Надев маску, не дотрагивайтесь до нее руками.

— Снимая маску, не дотрагивайтесь руками до маски, прикасайтесь только к завязкам.

— После того, как вы сняли маску или прикоснулись к ней, вымойте руки.

— Если поверхность маски стала влажной, ее следует заменить на новую.

— Одноразовые маски нельзя использовать повторно, после каждого использования их следует выбрасывать.

Министерство здравоохранения напоминает, что защитные средства, закрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы, другие средства защиты), следует носить в открытых общественных местах (рынки и другие общественные места торговли, мероприятия, экскурсии, зоны ожидания общественного транспорта) и в закрытых общественных местах. Во всех других случаях ношение индивидуальных повязок, покрывающих нос и рот, не обязательно, но остается рекомендованным.

За нарушение правил карантина может грозить административная ответственность и штраф в размере от 500 до 1500 евро.