Рекомендации Минздрава Литвы о дезинфекции лестничных клеток
Март 26, 2020 20:12
В период борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) министерство здравоохранения разработало рекомендации по надлежащему обслуживанию мест общего пользования — лестничных клеток.
Для этой цели рекомендуется использовать воду, бытовые моющие средства и обычные дезинфицирующие средства, и не подметать их.
Следующие рекомендации предназначены для жителей многоквартирных домов, администраторов домов и других лиц, ответственных за организацию обслуживания дома:
- Убирайте лестницу влажным способом, используя обычные моющие средства, содержащие дезинфицирующие добавки.
- Поручни следует протирать не реже одного раза в день влажной тряпкой с использованием обычных моющих средств, содержащих дезинфицирующие добавки.
- Лестничные клетки следует проветривать 2-3 раза в день, создавая сквозняк.
- Следует делать влажную обработку подоконников на лестничных клетках обычными моющими средствами, содержащими дезинфицирующие добавки.
- Рекомендуется мыть лифты ежедневно, используя обычные моющие средства, содержащие дезинфицирующие добавки.
- Электронные или механические дверные замки следует обрабатывать обычными чистящими средствами, используя одноразовую ткань. После профилактики замка обрабатывайте его дезинфицирующим средством не реже одного раза в день.
- Подметать лестницы во время карантина запрещено.
- Рекомендуется также надлежащим образом информировать жителей путем размещения данных о соблюдении требований гигиены рук, этикета кашля и чихания, о необходимости избегать касания поверхностей общего пользования (поручней, панели управления лифтом и т.д.), а также надевать перчатки.
Пресс-служба Минздрава Литвы