Рекомендации Минздрава Литвы о дезинфекции лестничных клеток

В период борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) министерство здравоохранения разработало рекомендации по надлежащему обслуживанию мест общего пользования — лестничных клеток.

Для этой цели рекомендуется использовать воду, бытовые моющие средства и обычные дезинфицирующие средства, и не подметать их.

Следующие рекомендации предназначены для жителей многоквартирных домов, администраторов домов и других лиц, ответственных за организацию обслуживания дома:

Убирайте лестницу влажным способом, используя обычные моющие средства, содержащие дезинфицирующие добавки.

Поручни следует протирать не реже одного раза в день влажной тряпкой с использованием обычных моющих средств, содержащих дезинфицирующие добавки.

Лестничные клетки следует проветривать 2-3 раза в день, создавая сквозняк.

Следует делать влажную обработку подоконников на лестничных клетках обычными моющими средствами, содержащими дезинфицирующие добавки.

Рекомендуется мыть лифты ежедневно, используя обычные моющие средства, содержащие дезинфицирующие добавки.

Электронные или механические дверные замки следует обрабатывать обычными чистящими средствами, используя одноразовую ткань. После профилактики замка обрабатывайте его дезинфицирующим средством не реже одного раза в день.

Подметать лестницы во время карантина запрещено.

Рекомендуется также надлежащим образом информировать жителей путем размещения данных о соблюдении требований гигиены рук, этикета кашля и чихания, о необходимости избегать касания поверхностей общего пользования (поручней, панели управления лифтом и т.д.), а также надевать перчатки.

Пресс-служба Минздрава Литвы