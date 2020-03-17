Рекомендации Минздрава Литвы по проведению похоронных церемоний в период карантина

В период карантина все мероприятия, связанные со скоплением людей в помещениях, следует проводить по определенным правилам. Это же относится и к похоронным церемониям. Рекомендуется, чтобы их посещали только самые близкие люди и чтобы на похоронах были соблюдены необходимые профилактические меры.

Места для сидения в похоронном бюро должны находиться на расстоянии не менее 1 метра. Участникам похорон следует придерживаться этикета кашля-чихания – т.е. кашлять или чихать, прикрывшись одноразовой салфеткой, или во внутреннюю сторону согнутого локтя, — а также этикета личной гигиены. Это означает соблюдать безопасное расстояние от окружающих, не посещать церемонию при появлении симптомов острой респираторной инфекции и т. д. Кроме того, важно часто мыть руки теплой водой с мылом, а если такой возможности нет — использовать антисептики или дезинфицирующие средства.

Люди, которые должны быть изолированы, потому что они путешествовали за границей или имели контакт с COVID-19 в течение последних 14 дней, не могут посещать похоронные церемонии. В исключительных случаях, в случае смерти близкого им человека, такие лица могут присутствовать на церемонии при следующих условиях:

— у человека не развиваются симптомы острой респираторной инфекции (лихорадка, кашель, затруднение дыхания);

— участие в церемонии координируется со специалистами Национального центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения;

— изолированные лица могут приезжать на церемонию на своих собственных транспортных средствах, согласовав это с поставщиком похоронных услуг;

— такие лица могут входить в зал через отдельный вход и находиться без сопровождения других лиц непосредственно перед похоронами умершего.

Траурные обеды не могут быть организованы в заведениях общественного питания. При организации траурного обеда дома важно максимально ограничить количество участников. Люди, которые находятся в принудительной изоляции из-за предыдущего воздействия коронавируса, или те, кто путешествовал за границу в течение последних 14 дней, также не могут принимать участие в траурных обедах.