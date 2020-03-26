Рекомендации Минздрава Литвы волонтерам

В борьбе с угрозой коронавирусной инфекции (COVID-19) всё больше и больше волонтеров приходят на помощь гражданам, но это неизбежно приводит к увеличению числа контактов. Министерство здравоохранения даёт волонтерам советы по безопасному поведению, чтобы уменьшить угрозу и их здоровью, и здоровью окружающих.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, обилие волонтёров является признаком зрелости нашего общества, но очень важно соблюдать все требования безопасности. «В это трудное время мы являемся свидетелями великих инициатив, которые создаются для того, чтобы помочь друг другу и тем, кто в этом больше всего нуждается. Волонтёры в мобильных пунктах, соседи, помогающие обеспечить едой пожилых людей, и так далее. Это важный показатель осведомлённости нашего общества, но не менее важно, чтобы волонтеры в этой ситуации взяли на себя ответственность за защиту своего и чужого здоровья», — сказал министр здравоохранения А. Верига.