Рекомендации Минздрава Литвы волонтерам
В борьбе с угрозой коронавирусной инфекции (COVID-19) всё больше и больше волонтеров приходят на помощь гражданам, но это неизбежно приводит к увеличению числа контактов. Министерство здравоохранения даёт волонтерам советы по безопасному поведению, чтобы уменьшить угрозу и их здоровью, и здоровью окружающих.
По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, обилие волонтёров является признаком зрелости нашего общества, но очень важно соблюдать все требования безопасности. «В это трудное время мы являемся свидетелями великих инициатив, которые создаются для того, чтобы помочь друг другу и тем, кто в этом больше всего нуждается. Волонтёры в мобильных пунктах, соседи, помогающие обеспечить едой пожилых людей, и так далее. Это важный показатель осведомлённости нашего общества, но не менее важно, чтобы волонтеры в этой ситуации взяли на себя ответственность за защиту своего и чужого здоровья», — сказал министр здравоохранения А. Верига.
Волонтерам рекомендуется:
- Мыть руки как можно чаще водой с мылом в течение 20-40 секунд, согласно рекомендациям по гигиене. Не имея возможности помыть руки, дезинфицируйте их специальными дезинфицирующими жидкостями – такими, как спирт, растворы, гели, салфетки или другие средства. Рекомендуется использовать одноразовые или бытовые многоразовые перчатки;
- Не касаться руками глаз, рта, носа, лица;
- Использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки) при общении с обслуживаемыми людьми;
- Стараться поддерживать безопасное расстояние (не менее двух метров и не дольше 15 минут) с обслуживаемыми людьми;
- Избегать контакта с людьми, у которых есть симптомы острой респираторной инфекции (кашель, одышка и т.д.);
- Не входить в помещение обслуживаемых жителей. Еду или другие предметы следует оставлять возле их двери;
- Воздерживаться от еды во время общения с обслуживаемыми людьми;
- Пить воду из одноразовой посуды или бутылки;
- Чистить оборудование и другие поверхности, к которым прикасаетесь, бытовыми чистящими, моющими или дезинфицирующими средствами во время и после использования.
Пресс-служба Минздрава Литвы