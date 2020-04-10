Рекомендации о поддержании психологического самочувствия во время пандемии COVID-19

Чтобы позаботиться об эмоциональном и психологическом здоровье населения, во время карантина, Министерство здравоохранения (SAM) разработало рекомендации по обеспечению хорошего самочувствия на время пандемии коронавируса (COVID-19).

Эксперты советуют:

Ограничьте время, в течение которого вы следите за новостями о коронавирусе — не чаще 1-2 раза в день, ищите только надежные источники.

Создайте режим дня и попытайтесь придерживаться его.

Уделите достаточно времени отдыху и сну, делайте перерывы между работой, питайтесь здоровой пищей.

Общайтесь с семьей и друзьями удаленно — по телефону, по видеосвязи или в социальных сетях.

Думайте позитивно и сосредоточьтесь только на вещах, которые находятся под контролем, независимо от поведения других.

Напомните себе, что чувство стресса, тревоги, грусти или страха — это нормально и не означает, что вы слабый или больной человек.

Наблюдайте и контролируйте свои чувства — рисуйте, слушайте музыку, занимайтесь теми видами деятельности, которыми вам нравятся, и наслаждайтесь ими.

Поговорите с людьми, которым вы доверяете, о вашем самочувствии и чувствах.