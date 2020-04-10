ПАМЯТКА

Рекомендации о поддержании психологического самочувствия во время пандемии COVID-19

Апрель 10, 2020 14:39

Чтобы позаботиться об эмоциональном и психологическом здоровье населения, во время карантина, Министерство здравоохранения (SAM) разработало рекомендации по обеспечению хорошего самочувствия на время пандемии коронавируса (COVID-19).

Эксперты советуют:

Ограничьте время, в течение которого вы следите за новостями о коронавирусе — не чаще 1-2 раза в день, ищите только надежные источники.

Создайте режим дня и попытайтесь придерживаться его.

Уделите достаточно времени отдыху и сну, делайте перерывы между работой, питайтесь здоровой пищей.

Общайтесь с семьей и друзьями удаленно — по телефону, по видеосвязи или в социальных сетях.

Думайте позитивно и сосредоточьтесь только на вещах, которые находятся под контролем, независимо от поведения других.

Напомните себе, что чувство стресса, тревоги, грусти или страха — это нормально и не означает, что вы слабый или больной человек.

Наблюдайте и контролируйте свои чувства — рисуйте, слушайте музыку, занимайтесь теми видами деятельности, которыми вам нравятся, и наслаждайтесь ими.

Поговорите с людьми, которым вы доверяете, о вашем самочувствии и чувствах.

Если вы чувствуете, что нуждаетесь в профессиональной помощи, обратитесь в центр психологической помощи или позвоните по телефону доверия.

Телефоны служб психологической помощи

Служба психологической помощи Номер Время работы
Детская линия www.vaikulinija.lt 116 111 Ежедневно 11.00-21.00
Молодежная линия www.jaunimolinija.lt 8 800 28888 Круглосуточно
Линия надежды, помощь взрослым www.kpsc.lt 8 800 60700 Круглосуточно
Линия помощи женщинам 8 800 66366 I-V 10.00-21.00
Линия доверия (помощь на русском языке) 8 800 77277 I-V 16.00-20.00
Центр помощи семьям пропавших без вести 8 800 26161 8 5 2773135 I-V 8.00-16.00
Паневежский телефон помощи 8 45 500965 I-V 20.00-8.00
Кризисный центр Вильнюсского дома для женщин 8 800 22008 I-V 9.00-17.00
Центр развития ребенка 8 5 275 75 64 Круглосуточно

Звонки по линии 8-800 бесплатные

Психологическая помощь в Интернете

Детская линия Регистрация и обращение на сайте: http://www.vaikulinija.lt Ответ в течение двух дней
Молодежная линия Регистрация и обращение на сайте: http://jppc.lt/draugas Ответ в течение трех дней
Линия надежды Обращение на сайте: http://paklausk.kpsc.lt Ответ в течение трех дней
Шяуляйская молодежная линия Писать по адресу: kasnutiko@yahoo.com Ответ в течение трех дней

 

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.klausau.lt

 

 

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