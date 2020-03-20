Рекомендации специалистов во время карантина

В Литве продолжается карантин, и на исходе его первой недели специалисты отмечают, что, к сожалению, не все граждане Литвы придерживаются правил безопасности.

Необходимо напомнить, что коронавирус передаётся воздушно-капельным путём и в организм человека может попасть через глаза, рот или нос. Людям старше 60 лет, у которых есть какие-то хронические болезни, специалисты рекомендуют оставаться дома, не ходить по магазинам и аптекам и отменить все встречи с другими людьми.

Специалисты выделили 4 основных рекомендации, о которых знают не все, а соответственно и не придерживаются их.

В первую очередь, находясь на улице следует соблюдать безопасную дистанцию, которая составляет 2 метра. Пожилым людям следует больше быть дома, а если они всё же вышли на улицу, то следует выбирать отдалённые места и стараться избегать большого скопления людей. К сожалению, детям тоже не следует играть в контактные игры, и как бы это ни было грустно, но лучше на время отказаться от игр с друзьями и подругами.

Придя домой, в первую очередь, следует тщательно вымыть руки. Верхнюю одежду же следует повесить отдельно от другой одежды, ботинки — почистить и также поставить отдельно от другой обуви.

Кашлять и чихать лучше в согнутый локоть или одноразовую салфетку. И, конечно, стараться не трогать руками лицо.

В помещениях важно как можно чаще протирать поверхности, до которых вы дотрагиваетесь чаще всего — дверные ручки, ключи, ручки холодильников, пульты, телефоны и пр. Также очень важно почаще проветривать помещения.

Если вы вернулись из путешествия, необходимо само изолироваться на 14 дней и постараться выходить из дома исключительно по необходимости.

Если у вас есть подозрение, что вы контактировали с заражённым коронавирусом человеком, ни в коем случае не катайтесь на такси или общественном транспорте. Не забывайте, что соблюдая эти несложные правила вы значительно снизите риск подхватить вирус и заразить им других людей. Берегите себя и своих близких!