Рекомендация Минздрава – в общественных местах носить средства индивидуальной защиты

С ростом числа заражений коронавирусом Минздрав Литвы выпустил рекомендации, согласно которым следует принимать строгие меры индивидуальной защиты.

В общественных местах рекомендуется носить медицинские маски, за исключением случаев, когда человек находится за рулём автомобиля. Если медицинской маски нет, можно использовать тканевую маску, закрывающую нос и рот.

Кроме того, рекомендуется в общественных местах, где приходится соприкасаться с какими-либо предметами, носить одноразовые перчатки.

В целях безопасности следует также избегать прямого контакта с другими людьми, соблюдать безопасную дистанцию (не менее 2 метров и не дольше 15 минут), а также строго следовать требованиям личной гигиены (гигиена рук, этикет кашля).