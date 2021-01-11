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Реконструкция перекрестка улиц Веркю и Карейвю – правила проезда

Автор RUSRADIO LT 25
Реконструкция перекрестка улиц Веркю и Карейвю - правила проезда

До 11 февраля в столице будет проводиться реконструкция перекрестка улиц Веркю и Карейвю. В связи с этим будут закрыты некоторые проезды, кое-где – повороты. 

  • Для автомобилей, которые едут по Карейвю со стороны Калварию, перед перекрестком Веркю-Карейвю будет закрыта средняя полоса. Автомобили, которые поедут левее, будут направлены по полосе противоположного движения и смогут проехать в сторону ул. Жирмунай. Автомобили будут держаться правой стороны, смогут повернуть на Веркю и ехать в сторону Лакуну.
  • Для автомобилей, которые едут по Карейвю со стороны Жирмуну, на перекрестке проезд будет разрешен только по одной полосе, по которой можно будет ехать в сторону Калварию или поворачивать направо на Веркю. 
  • На перекрестке Карейвю и Веркю при выезде с ул. Веркю от автобусного парка поворачивать можно будет только направо (в сторону Калварию). 
  • На перекрестке Карейвю и Веркю при выезде с ул. Лакуну поворачивать можно будет только направо (в сторону Жирмунай) .
Реконструкция перекрёстка Веркю и Карейвю

Реконструкция перекрёстка Веркю и Карейвю

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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