Рекордный показатель температуры Мирового океана

Ученые зафиксировали самую высокую температуру Мирового океана с 1955 года. Об этом сообщает EurekAlert.

В исследовании отмечается, что 90% избыточного тепла из‑за изменения климата поглощается океанами. Такая тенденция способствует более интенсивным дождям во время штормов и ураганов, что увеличивает риск наводнений. Кроме того, потепление изменяет баланс в экосистемах.

Во время исследования 20 ученых из 13 институтов. Они по всему миру рассчитали температуру океана, а также уровень соли на глубине до двух километров.

«Обществу пора адаптироваться к теперь уже неизбежным последствиям неослабевающего потепления. Но еще есть время принять меры и сократить выбросы парниковых газов», — заявил Лицзин Ченг.

В прошлом году климатологи сообщили, что море Лаптевых впервые с начала наблюдений не начало замерзать в конце октября. В итоге, температура воды была выше нуля и на пять градусов больше по сравнению со средними ежегодными значениями.

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