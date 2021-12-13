Рекорды посылочного бизнеса, Тюленевая почта и другие новости

Наступающие праздники обещают рекорды для посылочного бизнеса. А в Морском музее работает Тюленевая почта. Об этих и других новостях читайте ниже.
В выходные зажглись огни на Рождественской ёлочке в Укмерге. А с сегодняшнего дня открылась Резиденция Каледу сенялиса в Пакруойисе.
С сегодняшнего дня из красной зоны в жёлтую перемещаются три острова Королевства Испании: Фуэртевентура, Тенерифе и Гран-Канария. В жёлтой зоне оказывается также приморский департамент Французской Гвианы.
Завтра на улицы Вильнюса выйдет самый длинный троллейбус в истории Литвы. Он будет курсировать по 19-му маршруту троллейбуса.
В этом году зимние праздники сулят новые рекорды для посылочного бизнеса. Компании курьерских и почтовых услуг еще раз напоминают людям о необходимости высылать подарки как можно скорее.
В Литву поступили первые вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech, предназначеные для детей в возрасте 5-11 лет. Начать прививать детей планируется в среду или четверг.
В Вильнюсе началсь новая информационная кампания вакцинации: прививка успокаивает, как кошка – Bus raMiau.
Внимание: вступают в силу запреты на рыбную ловлю. Ловля налима запрещена с 15 декабря по 31 января.
В конце 2023 года Литовский национальный музей планирует реконструкцию одного из своих основных объектов – Нового арсенала.
Самоуправления и региональные центры управления отходами уже могут подавать заявки на покупку контейнеров для сбора текстильных отходов. Заявки принимаются до 8 февраля через информационную систему APVA.
На трассе Вильнюс-Каунас до конца года появится около 50 систем контроля скорости и предупреждения, состоящих из дорожных знаков с переменной информацией. При помощи этих знаков будет регулироваться и скорость на трассе.
В Морском музее Литвы уже начался праздничный период. Здесь работает Тюленевая почта, проходят творческие мастерские, а в дельфинарии показывают «Рождественскую сказку с дельфинами».
В связи с ремонтом дорог в столице будет временно ограничено движение на улицах А. Тумено, Крокувос, Майронё и Салтонишкю.
В столичном районе Пашилайчяй рядом с Западной объездной дорогой (ул. Павильнёню, 55) на этой неделе откроет свои двери новый торговый центр. На его территории – магазины сети Maxima и «Эрмитаж».
Сегодня вечером в рамках Лиги Чемпионов ФИБА встречаются вильнюсский «Ритас» и немецкий «Ольденбург».