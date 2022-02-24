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Ремигиюс Шимашюс – о гуманитарной помощи жителям Украины и о том, что следует делать вильнюсцам

Автор RUSRADIO LT

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс вчера вернулся из Киева, где он побывал с визитом солидарности. Сегодня в эфире радиостанции RUSRADIO LT Ремигиюс Шимашюс ответил на вопросы Эрнеста Алесина о том, что важно знать вильнюсцам.

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Мэр столицы рассказал, какую гуманитарную помощь город готов оказать людям, пострадавшим от военных действий.

Это, прежде всего, медицинская помощь. По словам мэра, хочется надеяться, что это не понадобится, но в случае необходимости Вильнюс сможет оказать медицинскую помощь примерно тысяче человек.

Второе направление – беженцы. Столица оценила ресурсы – Литва сможет принять тысячи беженцев, жителей Украины. Но не только среди гражданских жителей, но и среди людей, которые, например, служат в российской армии и не хотят войны. Если у кого-то из слушателей есть родственники, которые служат в российской армии – если им или их семьям нужен приют, Литва тоже может помочь, – сказал Ремигиюс Шимашюс.

На вопрос, что мэр Вильнюса может посоветовать сегодня горожанам, Ремигиюс Шимашюс ответил, что прежде всего – не пугаться, не паниковать. Быть спокойными. Делать то же, что и делали, ходить на работу и т.д. Следить за достоверной информацией и не поддаваться дезинформации. Помочь материально своим близким в России, если они в этом нуждаются. А если есть возможность оказать какую-либо другую помощь – писать на почту вильнюсского самоуправления pagalbaukrainai@vilnius.lt, и все предложения будут рассмотрены.

 

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