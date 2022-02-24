Ремигиюс Шимашюс – о гуманитарной помощи жителям Украины и о том, что следует делать вильнюсцам

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс вчера вернулся из Киева, где он побывал с визитом солидарности. Сегодня в эфире радиостанции RUSRADIO LT Ремигиюс Шимашюс ответил на вопросы Эрнеста Алесина о том, что важно знать вильнюсцам.

Мэр столицы рассказал, какую гуманитарную помощь город готов оказать людям, пострадавшим от военных действий.

Это, прежде всего, медицинская помощь. По словам мэра, хочется надеяться, что это не понадобится, но в случае необходимости Вильнюс сможет оказать медицинскую помощь примерно тысяче человек.

Второе направление – беженцы. Столица оценила ресурсы – Литва сможет принять тысячи беженцев, жителей Украины. Но не только среди гражданских жителей, но и среди людей, которые, например, служат в российской армии и не хотят войны. Если у кого-то из слушателей есть родственники, которые служат в российской армии – если им или их семьям нужен приют, Литва тоже может помочь, – сказал Ремигиюс Шимашюс.

На вопрос, что мэр Вильнюса может посоветовать сегодня горожанам, Ремигиюс Шимашюс ответил, что прежде всего – не пугаться, не паниковать. Быть спокойными. Делать то же, что и делали, ходить на работу и т.д. Следить за достоверной информацией и не поддаваться дезинформации. Помочь материально своим близким в России, если они в этом нуждаются. А если есть возможность оказать какую-либо другую помощь – писать на почту вильнюсского самоуправления pagalbaukrainai@vilnius.lt, и все предложения будут рассмотрены.