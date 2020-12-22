Ремигиюс Шимашюс: пусть наступающий новый год будет радостным

В преддверии Рождества и Нового года мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в эфире RUSRADIO LT ответил на несколько самых важных для горожан вопросов.

– У нас на связи мэр города Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, здравствуйте.

– Добрый день.

– Я хотел бы у вас спросить несколько вещей. Итак, праздники будут другими – они особенные, ограничивается много всего. Обратите внимание на главные, наверное, аспекты, связанные с праздничными днями как на Рождество, так и на Новый год.

– Во-первых, конечно, нужно обратить внимание на то, что, конечно, ситуация очень серьезная, и, конечно, праздники будут выглядеть совсем по-другому в этом году. И правительство призывает, и мы тоже призываем, никуда не ехать, праздники проводить дома, потому что это очень важно, чтобы успешно бороться с пандемией. И, конечно, насчет мероприятий городских тоже я должен сказать, что никаких фейерверков, никаких праздников вокруг центральной елки, и вокруг других елок, не будет в этому году. И мы призываем всех остаться дома и праздновать другим способом.

– Скажите, пожалуйста, сегодня столица объявила, что готова начать вакцинацию, как только будет вакцина. На самом ли деле это так, и чего ждать простым гражданам? Будем ли мы готовы весной, когда появится вакцина и для всех людей?

– Конечно, мы готовы к вакцинации. К сожалению, Литва получает сейчас только 6 тысяч с небольшим вакцин – такой же самый процент, как и в других европейских странах. Но для нас самое главное задание на нынешний день – это кто будет первым, в первой очереди, и, конечно, мы первыми хотим вакцинировать тех людей, которые работают в медицине. Потому что, конечно, для них и риск самый большой, и мы все заинтересованы, чтобы особенно эти люди были здоровы, и были в безопасности от ковида. Потом, конечно, мы призываем правительство, чтобы вакцины нашлись бы для педагогов, социальных работников, и для тех людей, работа которых связана с тем, что они встречаются со многими людьми. И, конечно, тех людей, которые находятся в группе риска, пожилых людей вообще.

– Скажите пожалуйста, теперь немножечко света добавим ко всему этому времени. Вильнюс все равно реконструируется. Не остановятся ли в 2021-м основные артерии наши, будут ли дальше продолжаться работы?

– Конечно, следующий год будет в финансовом смысле очень напряженным. Потому что, по прогнозам, мы будем иметь меньше денег, чем в этом году. Но насчет самых главных работ – они не будут останавливаться, и думаем начать и другие работы. Но насчет тех работ, которые сейчас самые главные, – Жирню-Лепкальне виадук – он в следующем году будет закончен. Конечно, будем работать и в других местах, и я должен сказать, что даже, как и прошлой зимой, так и этой зимой, поскольку мы пока еще имеем довольно теплую зиму, то, конечно, и сейчас работы не останавливаются. Просто мы не делаем очень больших таких работ, но маленькие, которые можем делать и во время зимы, даже и зимой делаем.

– И еще один вопрос я бы тогда хотел задать вам. Можно ли дождаться вашего обещания, что в начале следующего года, когда мы наконец-то перепрыгнем эту ситуацию тяжелую с ковидом, мы будем стараться – и медики, и родители, и власти, все к этому стремятся, – что в начале следующего года мы вновь с вами пообщаемся, и вы ответите на самые острые вопросы наших слушателей, связанные с нашим городом?

– Конечно. Это будет очень большая радость – поговорить о городе, как он процветает и процветает, несмотря на то, что мы имеем очень большие испытания. Я хочу пожелать всем, чтобы этот новый год все-таки был бы радостным, и новый год, я без сомнений должен сказать, что он принесет еще много открытий, и город будет процветать, и мы будем говорить и о том, что мы делаем нового, и о самых актуальных проблемах тоже.