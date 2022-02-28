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Ремигиюс Шимашюс: «У всех нас много эмоций, но давайте не будем терять голову»

Автор RUSRADIO LT

Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс сегодня на  в фейсбуке написал обращение к жителям Вильнюса и других городов Литвы.

Ремигиюс Шимашюс: «У всех нас много эмоций, но давайте не будем терять голову»

Ремигиюс Шимашюс. Фото – 15min.lt

«ОЧЕНЬ важная просьба.
Уважаемые жители Вильнюса и других городов Литвы. Давайте проясним – агрессором является российский режим, а не все русскоязычные люди, живущие в других странах, особенно в Литве. (Отдельная тема – граждане России и Беларуси, которые, на каком бы языке они ни говорили, должны говорить в своих странах, если они не хотят быть соучастниками войны.) Я уже слышу чувствительные ситуации, когда шрапнель информационной войны поражает и русское меньшинство в Литве.
Поэтому я хочу четко сказать – СТОП. Примите к сведению:
Любой, кто оскорбляет русскоязычных в Литве (будь то литовец, белорус, русский или украинец) – подлец.
Любой, кто видит эти оскорбления и не останавливает их, – трус.
Уважаемые родители, обязательно поговорите об этом со своими детьми, чтобы это не стало большой проблемой в школе или во дворе.
Особая благодарность русскоязычным гражданам Литвы. СПАСИБО ВАМ за то, что не заблудились в трясине российской пропаганды, за то, что помогаете своим знакомым, живущим в России и Беларуси, распространять информацию о том, кто является настоящим агрессором. Я понимаю, что в этот кризис перед вами стоят более серьезные задачи, но ваши усилия по ведению информационной войны крайне необходимы.
У всех нас много эмоций, но давайте не будем терять голову.
Спасибо вам, жители Вильнюса»
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