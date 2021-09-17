Ремонт перекрёстка Liepkalnio-Žirnių-Minsko pl. официально завершён

Реконструкция перекрёстка ул. Liepkalnio-Žirnių-Minsko pl. заняла более полутора лет. И вот она, наконец, официально завершена. У столицы появился современный безопасный двухуровневый перекрёсток. При этом необходимо отметить, что пробки на этом участке значительно сократились, несмотря на возросший поток автомобилей.

В настоящий момент этот перекрёсток пересекает около 3,4 тыс. автомобилей в час. В сутки этот поток составляет около 83 тыс. автомобилей. Это на 24% больше, чем два года назад. Самую большую пользу почувствовали те, кто едет по ул. Žirnių и Минскому шоссе. Количество таких водителей выросло на треть.

Сократилось время ожидания и длина пробок

По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, это один из наиболее интенсивных столичных перекрёстков. Очевидно, что после его обновления выросли и потоки автомобилей, проезжающих по этому транспортному узлу. Создание двухуровневого перекрёстка заметно сократило время ожидания водителей.

Если сравнить утренние и вечерник часы-пик в 2019 году и сейчас, можно также заметить и сокращение самих пробок. После реконструкции их протяжённость составляет примерно 300 метров. В 2019 году шеренги автомобилей составляли почти 900 метров. Заметное улучшение видно в направлении ул. Žirnių и Минского шоссе. До реконструкции длина пробок порой составляла до 2 км. Теперь же в самое интенсивное время она сократилась до 800 метров.

Перекрёсток, удобный для всех

Мэр столицы также отметил, что перекрёсток стал более удобным для пешеходов и велосипедистов. Возле этого транспортного узла подрядчики проложили новые вело- и пешеходные дорожки, установили систему информирования для слабовидящих людей. Также на новых пешеходных переходах они установили звуковые системы.

Напомним, что на перекрёстке оборудован 90-метровый тоннель. Над ним – регулируемый светофорами перекрёсток. В тоннеле – 4 полосы движения, по две в каждом направлении. Возле тоннеля оборудованы съезды, позволяющие автомобилям плавно и безопасно влиться в движение на ул. Žirnių или Минском шоссе. В свою очередь, перекрёсток ул. Liepkalnio насчитывает 8 полос движения с выступающими пешеходными переходами и т.н. «островками безопасности».

Возле перекрёстка засеян газон общей площадью в почти 20 тыс. кв. м. Если погодные условия позволят, в ближайшее время там же будет высажено более 200 деревьев и почти 2 тыс. кустов. Для удобства жителей жилая зона ограждена акустическими стенками. Общая стоимость работ по реконструкции перекрёстка составила более 38 млн евро.

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