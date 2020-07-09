Listen to «№10 выпуск. Репортаж, комментарий Йолиты Гестаутайте, сотрудницы Департамента миграции Литвы.» on Spreaker.

Выпуск посвящён нашим радиослушателям, а точнее вопросам, которые нам прислали. Для того, чтобы ответить на интересующие вас вопросы, мы обратились к сотруднику Департамента миграции Литвы Йолите Гестаутайте. Первый человек, который обратился к нам, написал, что получил отказ по вине работника миграции. Его интересовало, насколько возможно в таком случае вернуть деньги, заплаченные за рассмотрение дела. Вашему вниманию ответ Йолиты Гестаутайте:

—Ну, оплаченный государственный сбор можно вернуть в двух случаях. Например, если государственный сбор был уплачен, но в отношении иностранца государственный сбор за прошение о выдаче временного разрешения на проживание не должен был быть уплачен. В таком случае при рассмотрении прошения, если мы установим такой факт, тогда мы подготавливаем справку на имя иностранца и указываем, что государственный сбор был не использован и подлежит возврату. Т.е. такая ставка высылается иностранцу, с этой справкой иностранец обращается в налоговую инспекцию, и тогда государственный сбор может быть возвращён. Т.е. список исключений, когда государственный сбор не должен быть уплачен, можно найти на интернет странице нашего Департамента. Второй вариант: если прошение о выдаче разрешения на временное проживание было подано на рассмотрение в срочном порядке, но вышло так, что из-за каких-то причин решение было принято уже в общем порядке. Т.е. срочный порядок рассмотрения прошения — это 2 месяца, общий термин — это 4 месяца. Вот в таком случае тогда уже может быть возвращена часть государственного сбора. Тоже порядок тот же самый: подготавливается справка на имя иностранца, она ему высылается, и уже иностранец обращается в налоговую инспекцию, и часть государственного сбора может быть возвращена.

В свою очередь, мы поинтересовались, относится ли какой-нибудь из этих двух случаев к нашей конкретной ситуации. Вот что нам ответили:

—Я не хочу заострять внимание на том, что был отказ по вине работника. Отказ — это тоже основание для принятия решения отказать в выдаче разрешения на проживание, и эти основания указаны в законе. Так что это уже основываясь на этих основаниях отказа во временном проживании принимается решение. Такое уже может быть рассмотрено только в индивидуальном порядке. Потому что такой случай, конечно, не предусматривается. Это уже тогда нужно обратиться в Департамент миграции, указать причину, по которой иностранец, скажем, думает, что ему должен быть возвращен государственный сбор, и тогда уже мы ему ответим, рассмотрев эти причины.

Также к нам обратился ещё один радиослушатель. Он проживает в Литве третий год, и его интересует вопрос, может ли он привезти свою семью с Украины в Литву. Вот что на этот вопрос ответила наша собеседница:

—Это тоже сначала нужно смотреть, на каком основании иностранец получает разрешение на временное проживание. Потому что есть основания, например, если иностранец сюда приезжает, как высококвалифицированный работник, или по бизнесу он приезжает, т.е. он является директором или учредителем предприятия. В таких случаях иностранец имеет право сразу пригласить и свою семью, т.е. он подаёт прошение и члены его семьи тоже имеют право сразу уже получить разрешение на временное проживание. Из постановки вопроса я понимаю, что это вопрос о том, что иностранец здесь работает и скорее всего получил временное разрешение на проживание на основании работы, т.е. он работает в Литве по рабочему договору. Вот в отношении таких иностранцев действует правовая норма, что он должен прожить в Литве не менее двух лет, он должен иметь действительный вид на жительство на временное проживание, который действителен не менее чем один год, и он должен в Литве работать, не менее трёх лет проработать неразрывно и за этот период поменять работодателя не более одного раза. Т.е. за три года непрерывной работы — не более чем у двух работодателей. Вот в таком случае он уже приобретает право, что в будущем ему будет уже выдано разрешение на постоянное проживание. И члены его семьи имеют право получить тогда разрешение на временный вид на жительство. Т.е. я просто повторюсь: два года проживания в Литве, из которых имеется действительный вид на жительство в течение одного года, и три года работы в Литве не более чем у двух работодателей.

Очень многие интересовались и на тему того, где можно найти более подробную информацию и на каких языках обслуживают посетителей сотрудники Департамента миграции Литвы. Вашему вниманию ответ Йолиты Гестаутайте:

-Информацию можно найти на интернет-сайте нашего Департамента, это www.migracija.lt, и там есть отдел “Информация об услугах”. Дальше тогда идём в раздел “Граждане других стран”, на страницу “Переезд в Литву более чем на 90 дней”, и там уже вся информация — о национальных визах, о временном проживании. И подробно изложена основная информация об основаниях выдачи вида на жительство. Наши сотрудники говорят на, конечно, литовском, на английском, на русском.

Напоследок сотрудница Департамента миграции Литвы напомнила ещё об одном важном моменте:

-От себя хочу напомнить и призвать всех граждан других стран, которые у нас, в Литве, проживают с разрешением на временное проживание, вовремя поменять их, подать прошение о замене временного вида на жительство уже заранее. Можно подать документы в общем порядке за два месяца до окончания временного вида на жительство и за один месяц — в срочном порядке. Т.е. я рекомендую и призываю всех не ждать последнего дня и подать документы заранее.