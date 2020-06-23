Listen to «№5 выпуск. Репортаж с представителем Гос. инспекции труда Арасом Петрявичусом» on Spreaker.

В сегодняшнем выпуске мы расскажем о том, что актуально приезжающим в Литву на заработки гражданам из третьих стран. На наши вопросы отвечал представитель Гос. инспекции труда Арас Петрявичус. В первую очередь, нас интересовало, с какими вопросами или проблемами граждане третьих стран обращаются в Гос. инспекцию труда чаще всего. Вот что ответил наш собеседник:

Отвечая на этот вопрос, наверное, не стоит вот так сразу разделять иностранцев от граждан Литвы, потому что в Гос. инспекцию труда обращаются люди всех национальностей. Вопросы у всех похожие: в первую очередь, это условия и оплата труда. Абсолютное большинство споров, которые разрешают в комиссиях труда, касаются невыплаченной зарплаты, также обращаются по поводу неправильно подсчитанного рабочего времени, а точнее по поводу переработанных часов, неоплаченных сверхурочных или неоплаченных праздничных и отпускных дней, а также ночных часов и т.д. Если же выделить граждан третьих стран, безусловно попадаются и специфические вопросы и проблемы, потому что процедура трудоустройства граждан из третьих стран в Литве весьма сложная и ограниченная, по сравнению с трудоустройством граждан Литвы. Например, иностранец не может так легко поменять место работы, и бывает немало случаев, когда гражданин Беларуси или Украины трудоустраивается в одной компании, потом хочет перейти к другому работодателю, что, в итоге, и делает. Так вот это нелегально.

Вполне логично, что далее нас интересовал вопрос о том, что следует знать гражданам третьих стран о трудоустройстве в Литве. Вашему вниманию ответ Араса Петрявичуса:

В первую очередь, должен быть прописанный трудовой договор, в котором будут детально описаны все условия труда: где будет работать человек, в какой компании, кто является работодателем, кто является руководителем компании, рабочее время, заработная плата, и, что особенно важно, что конкретно входит в обязанности работника. Потому что периодически возникают проблемы, когда работника перекидывают с одного рабочего места на другое, поэтому он должен чётко знать, на какую должность был принят. Более подробную информацию на литовском, английском, русском и украинском языках можно найти на странице Гос. инспекции труда vdi.lt. Там представлена информация общего характера, с которой следует ознакомиться гражданам третьих стран: рабочее время, минимальная заработная плата в Литве и пр.

Далее нас интересовал вопрос, связанный с трудовым договором, а конкретно, можно ли составлять его на двух языках. На этот вопрос сотрудник Гос. инспекции труда ответил следующее:

Не то что можно. Я бы сказал, что это обязательно, потому что есть одно общее для всех правило, гласящее, что каждый работник должен знать о своих рабочих условиях. И правило, гласящее, что трудовой договор должен быть заключён не только на литовском языке, но и на языке, понятном работнику, регламентировано в правовых актах нашей страны. Общая практика выглядит примерно следующим образом: трудовой договор заключается на двух языках на одном и том же документе. В том случае, если между переводами возникнут противоречия, спор о том, какое условие считать действительным, будет разрешать специальная комиссия или суд.

Напоследок мы задали вопрос о том, как работнику понять, что он попал к добросовестному работодателю. На этот вопрос Арас Петрявичус ответил так:

В первую очередь, ещё до начала работы работнику должен быть выдан его экземпляр трудового договора, потому как поступает множество жалоб, когда человек уже работает, об этом проинформирована “Содра”, всё будто бы выглядит легально, но у работника нет своего экземпляра трудового договора. Так быть не должно. Добросовестный работодатель должен выдать трудовой договор до начала работы. Безусловно работник должен ознакомиться со всеми рабочими условиями, должен быть проинструктирован, как безопасно работать с различной техникой. Такие нюансы показывают культуру работодателя. Ну, и конечно, можно пообщаться с другими работниками, узнать, нет ли проблем с оплатой и т.д. Знаете, общий вид рабочего места тоже многое говорит. Есть компании, которые не игнорируют правила, оборудовав рабочие места согласно всем требованиям гигиены. Они выдают работникам все необходимые средства защиты, рабочую одежду и пр. А бывают такие, знаете, рабочие бригады, когда и непонятно вовсе, что это за работники — без спец. одежды и пр. отличительных знаков. Поэтому такой общий вид очень хорошо показывает, насколько недёжен работодатель. Безусловно, если есть вопросы относительно того, какие в Литве рабочие условия, всегда есть Гос. инспекция труда. Мы консультируем людей как по телефону, который можно найти на нашей официальной странице vdi.lt, так и лично, естественно, после того, как закончится карантин. Если, скажем, работодатель не платит зарплату, для решения таких вопросов существует специальная комиссия по разрешению рабочих споров.

Помимо этого специалист подчеркнул, что сотрудники Гос. инспекции труда консультируют на трёх языках: литовском, английском и русском, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь и смело обращайтесь. Это была программа “Иммигранты в Литве”, услышимся через неделю.

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