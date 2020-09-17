Listen to «№13 выпуск. Репортаж с Ритой Тамашуниене, министром внутренних дел Литвы.» on Spreaker.

Это программа “Иммигранты в Литве” и сегодняшний выпуск посвящён гражданам Республики Беларусь, желающим приехать в Литву по специальным гуманитарным причинам. О том, как проходит этот процесс и много ли граждан соседнего государства воспользовались возможностью приехать в Литву, мы спросили у министра внутренних дел Литвы Риты Тамашуниене. Вот, что она ответила нам на этот вопрос:

-Министерство внутренних дел создаёт возможность приехать в Литву по специальным гуманитарным причинам гражданам Беларуси, и на сегодняшний день уже выдали 231 разрешение на прибытие, но прибыло гораздо меньше граждан Беларуси — 60. Но у них есть разрешение, и в сложной ситуации они могут им воспользоваться. Также подумали о более простом процессе получения этих разрешений: граждане Беларуси могут обратиться в консульство Литовской Республики или в посольство, рассказать о своей ситуации, предоставить причины, по которым они хотят покинуть страну, и эту информацию через Министерство иностранных дел Литвы мы получаем в нашем министерстве и сразу готовим документы на разрешение о прибытии. Конечно, ещё важная очень информация, что в связи с COVID-19 ситуацией как в Беларуси, так и в нашей стране необходима двухнедельная изоляция. Ну, и хочу очень поблагодарить тоже общественные организации, белорусскую диаспору в Литве и неправительственные организации — они предоставляют место жительства, жильё и всю нужную информацию о пребывании в Литве. Мы сотрудничаем с этими организациями, и действительно сегодня очень немало граждан Беларуси, которым надо ещё позаботиться и о жилье. Также есть и вторая возможность, которая всегда была, — это попросить о политическом убежище. Таких граждан Беларуси на сегодняшний день 18. Конечно, они прибывают на пункт пограничного контроля, ну и уже наши пограничники заботятся о дальнейшем пребывании в Литовской Республике. Процедура эта уже более долгая, но, конечно, граждане Беларуси всё это время проводят тут у нас. И мы создаём для них все условия проживания, предоставляем медицинскую помощь и возможность учиться, работать, если организации могут помочь в поисках. Но сама процедура длится дольше, иногда документы рассматривают в течение полугода, чтобы получить политическое убежище. Но видим, что эта процедура пользуется меньшим спросом, т.к. получив политическое убежище гражданин может вернуться только, когда изменится обстановка в стране. А вот разрешение о пребывании по гуманитарным причинам, оно такое более гибкое, и воспользоваться им проще.

Также по мнению главы МВД Литвы, насилия против мирных жителей быть не должно, поэтому наша страна и предоставляет возможность тем, кто не чувствует себя в безопасности дома, приехать сюда. Безусловно для любого человека это сложное решение, и, видимо, по этой причине на сегодняшний день выдано больше разрешений, чем физически приехало людей. Вместе с тем необходимо помнить, что люди, которые приезжают по гуманитарным причинам, в любой момент могут вернуться домой. Что же касается политического убежища, то, по словам Риты Тамашуниене, в МВД Литвы обращаются жители и других стран, которым грозит опасность по тем или иным причинам. Также необходимо упомянуть и о том, что с понедельника, 21 сентября, Литва временно упростит порядок выдачи виз гражданам Беларуси. Вступившие в силу изменения упростят процедуры для переезжающих работников и членов их семей. Это особенно важно для белорусских предприятий, которые решили бы перенести свою деятельность в Литву. К белорусам будут применяться те же самые условия выдачи национальных виз, что и к гражданам Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, США, Южной Кореи и Японии. Граждане Беларуси смогут получить национальную визу на 6-месячный период, предоставив минимальный пакет документов и доказательство своей финансовой обеспеченности. Планируется, что данный порядок выдачи виз будет действовать до 21 марта следующего года.

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