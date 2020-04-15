Решается вопрос сдачи экзаменов по вождению

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По причине карантина пока нет возможности сдать экзамен по вождению в госпредприятии “Regitrа”. При этом для многих это напрямую связано с лишением рабочего места.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что этот вопрос обсуждался, и сейчас идут попытки найти компромисс — по словам премьера, найти решение этого вопроса уполномочены МВД вместе с “Regitra”.

Предлагается такой вариант – экзамен возможен, если этого хочет человек и согласен инспектор, принимающий экзамен. Конечно, в таком случае оба они должны быть в масках и одноразовых перчатках, а транспортное средство следует продезинфицировать и т.д., – отметил С. Сквернялис.

По его словам, до карантина только на экзамен по вождению на категорию “B” зарегистрировались около 8000 человек. Дискуссии по этому вопросу еще ведутся, решение будет принято позже.