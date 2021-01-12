Решен порядок вакцинации от Covid-19

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис подписал приказ о порядке вакцинации от COVID-19. В нем предусмотрено, что переболевших коронавирусом прививать не будут, а волонтеры, которые хотят быть привиты вне очереди, должны отработать не менее 16 часов в течение 14 дней.

Минздрав Великобритании объявил о намерении к середине феврале привить от коронавируса всех работников сферы здравоохранения и служб по уходу за больными и пожилыми людьми. По плану министерства, с середины января вакцинироваться смогут врачи-терапевты и стоматологи, аптекари и сотрудники прочих медицинских учреждений первого и второго звена.

Власти Дании вновь ограничили въезд в страну из всех иностранных государств, а также выезд граждан за рубеж. В связи с распространяющимся в ряде стран новым вариантом коронавируса гражданам рекомендовано воздержаться от поездок за границу, в том числе от командировок, заявил министр иностранных дел Еппе Куфуд. Въезд на территорию Дании будет разрешаться только тем, кто имеет уважительные причины и представит справку о негативном тесте на коронавирус, сданном не более 24 часов назад.

В США в связи с пандемией отменены зимние чемпионаты по легкой атлетике в закрытых помещениях. Как объявила Федерация легкой атлетики США, не состоятся соревнования, запланированные на 20 и 21 февраля в Альбукерке (штат Нью-Мексико). По этой же причине в США не будут проходить никакие чемпионаты по многоборью. Ранее Всемирная федерация легкой атлетики уже отменила первенство мира в закрытых помещениях в Нанкине (Китай), перенесенный с марта 2020 года на 19-21 марта 2021 года.

Число посетителей Лувра снизилось в прошлом году на 72 процента. В 2020 году главный музей Парижа посетило 2,7 миллиона человек, годом ранее – 9,6 миллиона. Лувр был закрыт в связи с карантином с 17 марта по 6 июля, а также с 29 октября. Кроме того, на показателях сказалось отсутствие туристов из многих стран, заявило руководство музея.