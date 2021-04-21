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Принято решение прививать вакциной Johnson & Johnson

Автор Евгений Русаков 21

Принято решение прививать вакциной Johnson & Johnson

Министерство здравоохранения Литвы приняло решение вакцинировать препаратом Johnson & Johnson. Сегодня почти 5 тыс. доз будут распределены между центрами вакцинации. Напомним, что руководитель Государственной службы контроля за лекарствами Гитис Андрулёнис ранее утверждал, что не видит объективных причин, по которым вакцинация этим препаратом не могла бы начаться. Между тем начало вакцинации было приостановлено по просьбе самого производителя. А вчера Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что препарат может в отдельных, очень редких случаях приводить к образованию тромбов, однако его преимущества превышают риски.

Польза и вред дистанционной учёбы в Германии

Во время карантина в Германии немецкие школьники уделяли учёбе в среднем чуть более четырёх часов в день. Это на три часа меньше, чем во время обычных школьных дней. Между тем 23% из них учились не более двух часов в день. Как отмечают специалисты, связанный с коронавирусом кризис наносит колоссальный ущерб образованию и социальным навыкам многих детей. Для половины детей локдаун и дистанционное обучение также являются серьёзной нагрузкой на психику. При этом среди положительных эффектов называются рост самостоятельности в учёбе и умение обращаться с цифровыми технологиями.

Нидерланды намерены ослабить карантинные ограничения

Между тем к концу апреля Нидерланды намерены ослабить карантинные ограничения, несмотря на высокие показатели заболеваемости. С 28 апреля будет отменён комендантский час, действующий в стране уже три месяца. Вновь смогут открыться магазины и рынки, а рестораны и бары начнут принимать посетителей, но только на террасах.

Кинопремия «Оскар» пройдёт с соблюдением всех карантинных мер

И в заключение выпуска. Допуск на церемонию вручения американской кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе будет осуществляться на основании отрицательных тестов на коронавирус и после измерения температуры. Перед камерами актёрам и продюсерам разрешат снять защитные маски, в остальное время их ношение обязательно. В зале будет разрешено присутствие 170 человек. Тем временем шоу на красной дорожке в этом году отменено. Напомним, что 93-я церемония вручения премий Американской киноакадемии состоится 26 апреля.

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